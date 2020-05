Bombemand og IS-kriger afsløret: Togpassager ville ikke betale togbillet. Nu er han sigtet for 27 drabsforsøg

En billetkontrol afslørede en militant islamist, der rejste med rørbomber i sine kufferter. Manden viser sig at støtte terrorbevægelsen Islamisk Stat og er nu sigtet for brandattentater og drabsforsøg i Bayern.

Det er en dårlig idé at forsøge at snyde sig med på toget, når man har tasken fuld af rørbomber.

Ikke desto mindre gjorde en 25-årig mand netop dét, men blev afsløret ved en billetkontrol i Mühldorf am Inn lidt øst for München i Bayern.

Den havde han ingen af, så politiet blev tilkaldt, fordi han heller ikke ville identificere sig. Da manden bad om at måtte efterlade sine kufferter, inden de tog ham med på stationen, undrede betjentene sig. De tjekkede mandens rygsæk, der viste sig at være fyldt med ti rørbomber og kemikalier.

Det var et fund, der straks førte til afspærring af stationsområdet og satte gang i en omfattende antiterrorindsats, hvor politiets specialstyrker blev tilkaldt.

Menes at stå bag en række brandangreb

Manden har under afhøringer erklæret, at han har tilsluttet sig Islamisk Stat, og erkendt, at han har gennemført en række brandattentater, rettet mod især tyrkiske forretninger i Waldkraiburg nær Mühldorf. Årsagen er ifølge Bayerns Politi, at manden som islamistisk ekstremist nærer et indædt had mod tyrkere.

Blandt de angrebne mål er en ejendom, der blev udsat for et brandattentat i slutningen af april. 27 mennesker måtte evakueres og seks kom til skade, mens skaderne på bygningen løber op i flere millioner kroner.

Under afhøringerne erkendte manden, at han havde flere sprængstoffer liggende klar i en bil i en parkeringskælder i en naboby og at efterforskerne ville finde skydevåben og kemikalier i hans lejlighed i Waldkraiburg.

Det fik politiet til at evakuere beboelsesejendommene over p-kælderen og ved den anholdtes hjem. Samtidig blev en særlig efterforskningsgruppe med hen ved 50 mand under anklagemyndighedens antiterrorafdeling sat til at tage sig af sagen mod den 25-årige.

Sigtes for 27 drabsforsøg

Efterforskningen har fået anklagemyndigheden til at sigte den anholdte for 27 drabsforsøg, alvorlig brandstiftelse og grov legemsbeskadigelse. Samtidig ser efterforskerne på hans motiver for forbrydelserne. Det er endnu ikke opklaret, om han var på vej til endnu et attentat, da han blev pågrebet.

Den anholdte er både tysk og tyrkisk statsborger og tilsyneladende af kurdisk oprindelse. Over for lokalmediet Oberbayeriches Volksblatts nyhedsside oplyser chefanklager Georg Freutsmiedl fra anklagemyndigheden i München, at »indtil videre vides kun, at han var tæt på islamistiske ekstremistiske kredse, og at han omtalte sig selv som en Islamisk Stat-kriger«. Derfor undersøger efterforskerne i øjeblikket, om og hvordan manden har haft kontakt til den mellemøstlige terrororganisationen.

Hans tidligere kæreste har fortalt, at mandens forældre tilsyneladende havde slået hånden af ham, fordi han havde fået fundamentalistiske synspunkter. Politiet kendte ham i forvejen for blandt andet narkokriminalitet og overtrædelser af færdselsloven.