New York Times-skribent: »Hvor forfærdeligt vil det være, hvis USA tog et skridt eller to i dansk retning?«

I USA fremhæves Danmark i den politiske debat som enten et paradis eller et socialistisk helvede. Det får avis til at sætte forskel på forskellene mellem de to lande.

New York Times klummeskribent Nicholas Kristof ser sandheden om det amerikanske arbejdsmarked - og samfund - i en sætning fra en dansk McDonald’s-ansat.

»Jeg har ondt af dem«, siger Muhammad Abu Sayeed, der er indvandret fra Bangladesh og nu arbejder i en af kædens spisesteder i København. Hans medfølelse er en reaktion på oplysningen om, at amerikanske medarbejdere i fast food-branchen kæmper for en løn de kan leve af. De vil gerne have 15 dollar - lidt over 100 kroner - i timen.

Hvor forfærdeligt vil det være, hvis USA to et skridt eller to i dansk retning? Nicholas Kristof

»Hvor forfærdeligt vil det være, hvis USA tog et skridt eller to i dansk retning?«, spørger Kristof i sin klumme. For Danmark er blevet et billede på det samfundsideal, nogle demokrater i USA ønsker at lære af og nogle republikanere forsværger.

Spørgsmålet går han selv i gang med at besvare med en række eksempler. Han fremhæver den omstændighed, at Danmark under coronakrisen tester dobbelt så mange og har under halvt så mange døde i forhold til indbyggertallet som USA.

»Se sådan her på det: Over 35.000 amerikanere er allerede døde - til dels fordi USA ikke har håndteret pandemien så dygtigt som Danmark«.

Lavere ledighed og en solid økonomi

Han runder arbejdsløshedstallene, der hos amerikanerne sidste måned landede på 14,7 procent - med tab af sundhedsforsikringer og lange køer foran suppekøkkenerne til følge - mens de danske tal holder sig på 4-5 procent.

»Danmark er gået gennem krisen med coronaudgifter, der målt på bruttonationalproduktet er lidt lavere end Amerikas, men det ser ud til at være mere effektivt, når det handler om at beskytte befolkningen«, vurderer New York Times’ skribent.

Danmark viser, at det er muligt at have en blomstrende økonomi, der betaler ansatte en pæn løn og behandler dem ordentligt, finder han.

Årsagen er blandt andet at finde i prisforskellen på en Big Mac i USA og i Danmark. Den kan være på et par kroner. Et par kroner er prisen for værdighed, skriver klummeskribenten.

Den demokratiske politiker Bernie Sanders har fremhævet forskellene mellem USA og Danmark i et tweet.