Højesteret i Wisconsin afviser påbud om at blive hjemme

I et stort nederlag for den demokratiske guvernør afviser Wisconsins højesteret flere af statens coronatiltag.

Højesteret i Wisconsin har afvist en forlængelse af delstatens påbud om, at folk skal blive hjemme.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt New York Times, natten til torsdag dansk tid.

Guvernør Tony Evers havde forlænget forbuddet mod de fleste former for rejser og en række virksomheder til 26. maj.

Men dermed var delstatens regering gået længere, end den havde beføjelse til. Det vurderer domstolen med stemmerne fire mod tre.

»En myndighed kan ikke give sig selv magten til at diktere lovlydige individers liv i så stort et omfang, som ordren gør, uden at overskride den udøvende magts beføjelser, skriver dommerne ifølge New York Times.

Avisen skriver videre, at Evers’ talsmand har forstået afgørelsen således, at den med øjeblikkelig virkning ophæver karantænetiltagene.

I den amerikanske delstat hersker dog nu forvirring, beskriver amerikanske NPR.

En interesseorganisation for barer og bodegaer ved navn The Tavern League of Wisconsin oplyser til sine medlemmer, at de kan åbne med det samme.

Satya Rhodes-Conway, borgmester i delstatens hovedstad, Madison, skriver imidlertid på Twitter, at i distrikterne Madison og Dane vil påbuddet fortsat blive opretholdt.

Selve sagen blev ført mod Andrea Palm, som er den øverste ansvarlige i Wisconsins sundhedsmyndigheder.

Det var hende, der den 16. april forlængede påbuddet, der forbød Wisconsins borgere at forlade hjemmet, medmindre det var nødvendigt. Det oprindelige påbud fik virkning i marts.

Afgørelsen ses som en stor sejr for den lovgivende forsamling i Wisconsin, som har republikansk flertal.

Guvernør Tony Evers og hans administration vil være voldsomt begrænset i forhold til at lave yderligere tiltag.

Fremtidige bekendtgørelser skal nemlig nu forbi den lovgivende forsamling, før de kan træde i kraft, skriver New York Times.

I flere andre delstater har man også forsøgt at bringe lockdown-påbud for retten. Men man har ingen steder fået medhold.

Det gælder i Michigan, Californien, Kentucky og Illinois, skriver New York Times.

Der bor knap seks millioner mennesker i Wisconsin, som ligger nordligt og centralt i USA.

