Næsten 600.000 mistede deres job i Australien i april

Australien har aldrig før oplevet et så stort fald i antallet af personer, der har et job, som i april. 594.000 arbejdspladser gik tabt i sidste måned. Det oplyser landets statistikkontor torsdag.

Tallet betyder, at arbejdsløsheden stiger med et helt procentpoint til 6,2 procent. Det er den højeste ledighedsprocent siden september 2015, skriver avisen Sydney Morning Herald.

Men det ville have været endnu højere, hvis det ikke havde været for en hjælpepakke fra regeringen, der giver løntilskud til hjemsendte lønmodtagere, som derfor ikke regnes for at være arbejdsløse.

Det officielle tal for arbejdsløse steg med 104.500 til over 823.000. Den tidligere rekord lød på 65.400 i oktober 1982. Året efter toppede ledighedsprocenten med 10,5.

»Det her er en hård dag for Australien. Meget hård. Næsten 600.000 job er gået tabt«, siger premierminister Scott Morrison på et pressemøde i Canberra, hvor parlamentet ligger.

Morrison tilføjer, at den økonomiske tilbagegang vil blive værre end under den globale finanskrise for godt ti år siden.

»Det her er hårdere. Vi har ikke før oplevet noget tilsvarende«, siger han.

På forhånd havde økonomer ventet det værste.

»Det bliver nogle forfærdelige tal, sagde Gareth Aird, der er cheføkonom i storbanken Commonwealth Bank, inden tallene blev offentliggjort«.

Stigning i arbejdsløse på 10 pct.

En rundspørge foretaget af Reuters blandt 16 analytikere viste en forventning om, at 575.000 job ville gå tabt i april.

Australiens centralbank skønnede i sidste uge en stigning i arbejdsløsheden til 10,0 procent.

Forudsigelsen var baseret på en antagelse om en økonomisk tilbagegang på otte procent i dette finansår, der slutter ved udgangen af juni.

For at få bugt med virusudbruddet indførte Australien i marts skrappe foranstaltninger med krav til befolkningen om at holde fysisk afstand, grænserne blev lukket for alle udenlandske statsborgere, og folk blev beordret til at blive i deres hjem.

Pubber, sportsanlæg, biblioteker og andre offentlige bygninger blev lukket, mens caféer og restauranter måtte nøjes med kun at levere mad og drikke ud af huset.

Den føderale regering har en tretrins-plan, som sigter på at fjerne alle restriktioner om fysisk afstand inden juli. Men den beslutning hviler i høj grad på de politiske ledere i landets delstater.

ritzau