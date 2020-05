Studerende brød ind på museum og tog selfies med dinosaurer

Videooptagelser på et museum i Australien har afsløret en ung studerende i at bryde ind og tage selfies med udstillede dinosaurer.

I Australien har man mandag formiddag oplevet en usædvanlig episode, der leder tankerne hen på den amerikanske komediefilm ’Nat på museet’.

Det australske politi har nemlig arresteret en tysk studerende, efter han sidste søndag brød ind på Australiens ældste museum, The Australian Museum.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er overvågningsoptagelser, som har afsløret den 25-årige tysker i at bryde ind på museet klokken et om natten. Videooptagelserne viser, at han har taget selfies med flere af de udstillede dinosaurer.

»Han har taget nogle selfies med flere af udstillingerne. Han har også stjålet en hat og et maleri, inden han til sidst forlod museet«, udtalte Sean Heaney fra New South Wales politi til journalister i Sydney.

Ifølge politiet har den unge mand været kreativ og er klatret ind på museet gennem en indgang ved hjælp af stilladser, der stod uden for museumsvæggene. Han nåede dog ikke at gøre meget væsen af sig på museet, inden han forlod stedet igen.

»Han var derinde i omkring 40 minutter og har vandret rundt på gangene for at undersøge skabe og døre. Og ja, han har bestemt nydt sin nat på museet«, fortalte Sean Heaney til journalister ifølge Reuters.

Manden stjal cowboyhatten, mens han var på museet. Foto: New South Wales Police/Ritzau Scanpix

Den studerende var mandag i retten, hvor han var sigtet for at stjæle cowboyhatten og maleriet. Han blev løsladt på kaution under forudsætning af, at han afleverede sit pas og skulle efterleve krav om udgangsforbud, lyder det ifølge Reuters.