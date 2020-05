Kina optrapper konflikt med Australien med høj told på byg

Automatisk oplæsning

Kina indfører med virkning fra tirsdag en told på 80,5 procent på byg fra Australien.

Kina begrunder det med, at australske landmænd sælger kornsorten til kunstigt lave priser. En påstand, som Australiens handelsminister, Simon Birmingham, afviser.

»Det er dybt skuffende. Vi afviser grundlaget for denne beslutning«, siger han og tilføjer, at Australien forbeholder sig ret til at indbringe sagen til Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Kina har de seneste uger kritiseret den australske regering for at opfordre til en uafhængig undersøgelse af coronavirussets oprindelse og sagt, at det kan fremprovokere en forbrugerboykot af varer fra Australien.

Virussets oprindelige epicenter var den kinesiske millionby Wuhan.

»Den kinesiske befolkning er frustreret, forfærdet og skuffet over, hvad Australien nu gør«, sagde Kinas ambassadør i Australien, Cheng Jingye, for nylig til magasinet Financial Review.

»Det er op til folket at beslutte. Måske vil almindelige mennesker sige 'Hvorfor skal vi drikke australsk vin og spise australsk oksekød'«, tilføjede ambassadøren om de mulige reaktioner på kravet om en undersøgelse.

Ambassadøren nævnte også muligheden for, at kinesere dropper Australien som turistland, samt at studerende fra Kina boykotter australske universiteter.

Få dage senere besluttede styret i Beijing at suspendere al import fra Australiens fire største kødforarbejdningsvirksomheder.

Mandag kom det frem, at over 100 lande bakker op om en undersøgelse. Udmeldingen kom som optakt til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) årsmøde mandag og tirsdag.

Kina aftager cirka en tredjedel af Australiens eksport og er dermed suverænt landets største marked.

Men salget af byg, der bruges til ølbrygning og dyrefoder, ventes at gå helt i stå på grund af tolden, som gælder de næste fem år.

»Der er ikke mange alternativer. Det kunne sælges til Saudi-Arabien, men det vil blive til kraftigt nedsatte priser i forhold til, hvad australske landmænd kunne få ved at sælge til Kina«, siger en kilde i den australske regering.

Australien har i flere år været den største leverandør af byg til Kina med en årlig eksport på mellem 1,5 og 2,0 milliarder australske dollar - 6,7-8,9 milliarder kroner.

Australiens landbrugsminister, David Littleproud, afviser tirsdag, at de to lande er på vej ind i en handelskrig.

