»Danmarks position er velkendt«: Wammen afviser Merkel og Macrons gryderet med fælles gældsstiftelse

Tyskland og Frankrig har udarbejdet et EU-kompromis til en genopretningsfond på over 3.700 milliarder kroner, men det bliver skudt ned af finansminister Nicolai Wammen (S).

»For så vidt angår fælles gældsstiftelse med overførsler mellem lande, er der en velkendt position fra Danmark, og den er ikke forandret af det tysk-franske forslag«, siger Wammen.

Han siger, at regeringen afventer EU-Kommissionens forslag til fonden, der ventes 27. maj.

Mandag skrev Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, at han havde holdt et møde med sine kolleger i Danmark, Sverige og Holland.

De fire EU-lande, der kalder sig budgetrestriktive, afviser, at der kan blive tale om tilskud, som den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag fremlagde i et fælles udspil.

Danmark og de andre budgetrestriktive lande vil i stedet give lån til de lande, der har brug for det.

Frankrig og Tyskland har lagt op til en helt anden model, hvor EU-Kommissionen optager lån på kapitalmarkederne. Pengene derfra skal fordeles til de sektorer og regioner, der er værst ramt af coronavirus.

Fonden indarbejdes i EU-budgettet, som også over de to årtier skal stå for afbetalingen af disse lån. Det betyder, at tilskud fra fonden kan gå til eksempelvis sektorer - over hele Europa - der er hårdt ramt.

»De danske synspunkter er velkendte, og vi arbejder sammen med Østrig, Sverige og Nederlandene (Holland), for at vi får et budget, som ikke bliver for stort i EU. For vi har også brug for pengene nationalt, siger Wammen.

Det er ikke alt i forslaget fra Merkel og Macron, som ifølge finansministeren er galt.

»Der er dele af det tysk-franske forslag, blandt andet i forhold til midlertidighed og den grønne dagsorden, som vi ser positivt på«, siger Wammen.

Kompromisset fra de to store EU-lande lægger op til, at den grønne dagsorden skal prioriteres, når fondens midler skal i brug.

ritzau