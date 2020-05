»Jeg vil ikke bebrejde ham noget«: Boris Johnson holder hånden under sin udskældte spindoktor

Automatisk oplæsning

Dominic Cummings har handlet både ansvarligt og indenfor lovens rammer.

Den omdiskuterede rådgiver for den britiske premierminister Boris Johnson har ingen grund til at frygte for sin position, efter hans egen chef har taget ham i forsvar.

»Jeg vil ikke bebrejde ham (Cummings,red.) noget«, understregede Johnson, da han holdt pressekonference i premierministerboligen Downing Street No. 10. Britiske medier har kortlagt, hvordan Cummings med sin kone og deres barn kørte flere hundrede kilometer fra deres bopæl til Cummings forældre.

Både Cummings og hans kone var enten smittede eller mistanke for at være smittet med coronavirus. Ifølge retningslinjerne skulle de ikke forlade deres hjem, men de valgte at gøre det alligevel. Begrundelsen var, at bedsteforældrene var den eneste mulighed for at få barnet passet, hvis Cummings og hans kone blev alvorligt syge.

»Jeg har haft intensive ansigt til ansigt samtaler med Dominic Cummings. Jeg konkluderer, at det at rejse efter den rette pasningsmulighed (for barnet, red.) i den situation og uden at have et alternativ, var det, som enhver forælder instinktivt ville gøre«, forklarede Boris Johnson ifølge britiske medier.

Forhadt i nogen kredse

Ikke bare oppositionen men også medlemmer af det konservative regeringsparti har været meget kritiske overfor den i nogen kredse forhadte Cummings opførsel. Spørgsmålet er, om der gælder særlige regler for premierministerens toprådgiver.

Regler som andre briter ikke kan påberåbe sig.

Johnson gled under pressekonferencen af på flere kritiske spørgsmål. Blandt andet svarede han ikke på, om det var korrekt, at Cummings under opholdet hos forældrene var blevet set 50 kilometer væk.

»Som jeg ser det, har han holdt sig til reglerne. Han har handlet lovligt og ansvarligt med det ene formål at undgå at sprede smitten«, forklarede premierministeren.

Ed Davey fra Liberal Demokraterne advarer om, at offentligheden vil være »forbavset og vred over, hvordan premierministeren nu bøjer reglerne til fordel for hans nærmeste rådgiver«. Labours skyggeudenrigsminister, Lisa Nandy fremhæver i et tweet hvordan »Cummins ifølge sin chef fulgte sit instinkt, mens alle andre fulgte reglerne. Hvor ender det her, hvis alle nu følger deres instinkter?«.

At Dominic Cummings heller ikke er synderligt populær blandt mange konservative parlamentsmedlemmer understregede Simon Hoare:

»Med den skade Cummings nu begår på regeringens ry, må han overveje sin position. Nedlukningen har udfordret os alle«.