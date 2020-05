Kinas folkekongres godkender omstridte sikkerhedslove for Hongkong

Automatisk oplæsning

De omkring 3.000 delegerede på folkekongressen i Beijing besluttede torsdag at vedtage nye og stærkt kontroversielle sikkerhedslove, der vil stramme Kinas greb om Hongkong.

Lovene vil gøre det muligt at arrestere, retsforfølge og fængsle alle personer i Hongkong, som i Beijings optik kan sættes i forbindelse med landsforræderi samt forsøg på løsrivelse, samfundsnedbrydning, terror og samarbejde med udenlandske magter.

Sikkerhedslovene vil også åbne op for, at Beijing kan placere sikkerhedsstyrker i Hongkong, som vil kunne slå ned på ethvert optræk til politisk uro.

Folkekongressen er Kinas lovgivende forsamling, som normalt mødes én gang om året og i år netop er samlet i disse uger i Folkets Store Hal i Beijing. Reelt fungerer folkekongressen som et gummistempel for de beslutninger, som den kinesiske topledelse allerede har truffet, og derfor var det ventet, at sikkerhedslovene uden modstand ville blive vedtaget på folkekongressen torsdag.

Repræsentanter for demokratibevægelsen i Hongkong har sagt, at lovene reelt vil tage kvælertag på Hongkong og sætte en stopper for den politiske frihed, som Kina lovede Hongkong, da Storbritannien i 1997 overdrog byen til Kina.

Mange aktivister frygter også, at lovene vil give myndighederne tilstrækkeligt brutale redsskaber til at slå endeligt ned på de demonstrationer for demokratiske reformer, der har udspillet sig i Hongkongs gader i snart et år.

Trump har varslet hård reaktion

Også internationalt kan vedtagelsen få stor betydning, idet den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har sagt, at lovene vil være et bevis på, at Hongkong ikke længere nyder en udstrakt grad af selvstyre. Den amerikanske præsident, Donald Trump, har varslet, at han vil annoncere en hård amerikansk reaktion formentlig senere på ugen.

Det er fortsat uklart, hvad de nye love konkret kommer til at indeholde, fordi det nu er op til folkekongressens stående udvalg at udforme det præcise indhold i lovene.

Men selv Hongkongs prokinesiske leder, Carrie Lam, antydede på en pressekonference tidligere på uge, at byen fremover ikke kommer til at nyde godt af de samme frihedsrettigheder som før.

»Vi er et meget frit samfund, så på nuværende tidspunkt har folk friheden til at sige, hvad de end ønsker at sige«, sagde hun.

Fremsættelsen af sikkerhedslovene fik i weekenden tusindvis af mennesker til at gå på gaden i Hongkong for at protestere, og vedtagelsen ventes at medføre en ny ophedning af den politiske uro.