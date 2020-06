Putin vil holde udskudt folkeafstemning om en måned Russerne skal den 1. juli stemme om ændringer, der kan gøre det muligt for Putin at blive på posten til 2036.

Præsident Vladimir Putin siger, at Rusland holder folkeafstemning den 1. juli for at sige ja eller nej til forfatningsændringer, der betyder, at han kan blive siddende i yderligere to perioder.

Folkeafstemningen skulle oprindeligt have fundet sted 22. april, men blev udskudt på grund af coronaudbruddet.

Ændringerne er allerede vedtaget af det russiske parlament og godkendt af forfatningsdomstolen.

Hvis de russiske vælgere stemmer ja til ændringerne, vil det gøre det muligt for Putin at genopstille til præsidentposten i 2024 og igen i 2030.

Det vil i realiteten give den 67-årige tidligere officer i KGB muligheden for at blive siddende som Ruslands leder frem til 2036.

Afløste Jeltsin i 2000

Putin blev præsident første gang i 2000. Her afløste han Boris Jeltsin på posten. Han havde undervejs et afbræk på fire år som premierminister. Det gav ham mulighed for igen at stille op som præsident.

Putins kritikere har kaldt de foreslåede ændringer, der nu skal til folkeafstemning, for et forfatningskup.

Det var også på tale at holde den udskudte folkeafstemning den 24. juni, men det afviser den russiske leder, skriver nyhedsbureauet Tass.

Denne dag er der nemlig en anden udskudt begivenhed på programmet. Det er den russiske fejring af, at det er 75 år siden, at Nazityskland tabte krigen mod de sovjetiske tropper.

»Sejrsparaden er hellig«, siger Putin.

»Vi bør ikke blande tingene sammen, det er en separat stor milepæl i dette lands tilværelse«, siger han ifølge Tass.

