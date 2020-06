Berygtet hackergruppe rører på sig under Floyd-protester

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hackergruppen Anonymous gør mere og mere opmærksom på sig selv i forbindelse med George Floyd-protesterne i USA.

Det skriver britiske BBC.

Gruppen er over en årrække med jævne mellemrum blevet omtalt i nyhederne og er berømt, berygtet og udskældt for flere cyberangreb. Men den har det seneste stykke tid været omgærdet af relativ stilhed.

I forbindelse med protesterne tilskrives flere cyberangreb nu gruppen - dog med en vis usikkerhed.

Blandt andet har Minneapolis-politiets hjemmeside ifølge flere medier været nede i løbet af weekenden under et mistænkt såkaldt DDoS-angreb.

Det står for Distributed Denial of Service og går ud på at overbelaste en server i så voldsom en grad, at den lukker ned.

Det var netop i Minneapolis, at Floyd døde, efter at en politimand i byen knælede på hans hals i flere minutter under en anholdelse.

Også en mindre FN-organisations hjemmeside har været omdannet til en mindeside for Floyd. FN-logoet blev udskiftet med hackergruppens. Det skriver BBC.

Imens har flere Anonymous-relaterede konti på sociale medier ifølge The Independent vist deres støtte til demonstrationerne mod politivold og racisme, der har spredt sig til store dele af USA.

Påstår at have hacket politiet

Visse konti har også påstået at have hacket politiet i Minneapolis. Her skulle de blandt andet have fået adgang til mail-lister og være lykkedes med at afbryde radiokommunikation. Men flere eksperter har ifølge BBC afskrevet meldingerne som falske.

Også den velkendte Guy Fawkes-maske, der ofte ses under demonstrationer og forbindes til gruppen, er dukket op under protesterne. Guy Fawkes blev i 1605 forhindret i at sprænge parlamentet i Storbritannien i luften.

Anonymous styres ikke centralt, så alle kan i princippet erklære sig som en del af gruppen, skriver BBC. Af samme årsag har gruppen ikke blot én politisk dagsorden.

Gruppen går tilbage til 2003, hvor den begyndte at samles på netforummet 4chan.

Den har blandt andet hacket Sony med begrundelsen, at selskabet tog penge for tjenester, som oprindeligt blev annonceret som gratis, skriver CBS News.

Blandt dens andre berømte hacking-ofre er Scientology og betalingssider, der nægtede at overføre donationer til WikiLeaks, efter at hjemmesiden havde offentliggjort tusinder af fortrolige dokumenter.

ritzau