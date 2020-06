Borgmester fælder tårer ved George Floyds kiste ved ceremoni Minneapolis' borgmester, Jacob Frey, gav tårerne frit løb under mindehøjtidelighed for George Floyd.

Hundredvis er torsdag eftermiddag amerikansk tid samlet i den amerikanske storby Minneapolis til en mindehøjtidelighed for George Floyd, der døde under en brutal anholdelse mandag i sidste uge.

Mange fremtrædende personligheder er blandt deltagerne ved ceremonien, heriblandt Minneapolis' borgmester, Jacob Frey.

Han måtte give tårerne frit løb, da han stod over for George Floyds kiste, umiddelbart inden ceremonien begyndte.

Jacob Frey var blandt de første til at fordømme den brutale anholdelse, der førte til George Floyds død.

Også den kendte præst og borgerrettighedsforkæmper Al Sharpton var blandt de fremmødte ved ceremonien, hvor han skulle holde en mindetale for George Floyd.

Mindehøjtideligheden finder sted, samtidig med at tre betjente, der var involveret i anholdelsen af George Floyd, for første gang deltog ved et retsmøde i drabssagen.

De er alle sigtet for medvirken til drab. En fjerde betjent, som under anholdelsen pressede sit knæ ned på George Floyds hals i adskillige minutter, er sigtet for forsætligt drab. Han deltog ikke i dagens retsmøde, men skal møde i retten 8. juni.

De tre betjente, der er sigtet for medvirken til drab, kan risikere op til 40 års fængsel, hvis de bliver dømt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

