Brasilien passerer Italien og har tredjeflest virusdøde

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Brasilien overgår Italien med tredjeflest coronarelaterede dødsfald.

Det viser tal fra de brasilianske sundhedsmyndigheder natten til fredag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Brasilien har registreret 34.021 dødsfald og overgår dermed Italiens 33.689 bekræftede dødsfald.

Kun Storbritannien med 39.987 dødsfald og USA med 108.208 dødsfald overgår Brasilien, viser tal fra Johns Hopkins University (JHU).

Det sydamerikanske land med 210 millioner indbyggere registrerede 1473 nye dødsfald i det seneste døgn.

614.941 personer er blevet testet positive for coronavirusset. Det gør landet til det næsthårdest ramte land målt på antal smittetilfælde. Kun USA overgår Brasilien med knap 1,9 millioner smittede.

Af de 614.941 smittede er over 238.000 erklæret raske igen, viser tal fra JHU.

Smittetal stiger fortsat eksplosivt

Flere eksperter peger ifølge nyhedsbureauet AFP på, at få er blevet testet for virusset i befolkningen, og derfor kan det reelle smittetal være langt højere.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har flere gange - trods det stigende smitte- og dødstal - offentligt kritiseret de brasilianske delstaters nedlukninger af samfundet.

Den højreorienterede præsident har opfordret virksomhedsejere til at føre krig mod delstatsguvernører, der vælger at lukke virksomheder under coronakrisen. Bolsonaro mener, at nedlukningerne skader den brasilianske økonomi.

Nogle storbyer, herunder Rio de Janeiro, har dog valgt at tillade gadesælgere på vejene igen. De syv millioner borgere i byen har derudover fået lov til at dyrke udendørs motion igen.

Det sker, til trods for at smittetallet bliver ved med at stige eksplosivt i landet.

Det er kun ni dage siden, at Brasilien nåede 400.000 smittede, og fem dage siden, at tallet rundede 500.000.

ritzau