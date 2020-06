Mand anholdt efter brutal elefantdød i Indien En drægtig elefant mistede livet, efter at den havde spist frugt, der var fyldt med sprængstof.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En mand i Indien er blevet anholdt, efter at en elefant havde spist frugt, der var fyldt med sprængstof.

Elefanten, der var drægtig og levede i den sydlige indiske delstat Kerala, led alvorlige skader og døde som følge heraf.

Det indiske politi har anholdt en mand, der arbejdede på en gummiplantage tæt på elefanten. Yderligere to mænd fra plantagen er blevet kaldt ind af politiet.

Manden havde angiveligt placeret sprængstof ved frugter for at holde dyr - hovedsageligt vildsvin - væk fra sin gummiplantage.

»Manden har indrømmet, at de brugte kokosnødder fyldt med sprængstof til at holde vilde dyr på afstand«, siger Surendra Kumar, der er Keralas ansvarlige for vildtlevende dyr.

Ifølge Kumar havde de tre mænd lavet 'kokosbomber' i begyndelsen af maj og efterladt dem nær plantagegrænsen. Tidligere lød meldingen, at det var ananas, der var fyldt med sprængstof.

Hvis mændene bliver fundet skyldige i elefantens død, kan de risikere op til syv års fængsel, da elefanter er et fredet dyr.

Alvorlig skade i elefantens mund

Skovmyndighederne sagde, at eksplosionen forårsagede alvorlig skade i elefantens mund, hvilket betød, at den ikke var i stand til at spise eller drikke i flere dage.

Videooptagelser af elefanten viser, hvordan den stod i flere timer med sin hårdt sårede mund og var ude af stand til at få vand, mens den langsomt blev mere og mere svækket.

Episoden har pustet til konflikten i Sydøstasien mellem natur og mennesker, da stadig mere skov går tabt ved byudvidelser.

Det er ikke unormalt i Indien, at lokale bruger eksplosiver for at holde vilde dyr væk. Så sent som i sidste måned blev endnu en hunelefant fundet død med alvorlige mundskader.

Der lever omkring 30.000 vilde elefanter i Indien. Mellem 2014 og 2019 anslår de indiske myndigheder, at over 2300 mennesker blev dræbt af elefanter. I samme periode blev over 500 elefanter dræbt.

ritzau