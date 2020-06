50 dage uden smitte er slut: Kina lukker dele af Beijing ned efter corona-udbrud

Automatisk oplæsning

For første gang i 50 dage melder Kina nu igen om udbrud af corona.

To personer er blevet syge, tilsyneladende efter besøg på det store Xinfadi-marked, der forsyner hovedstaden Beijing med kød og grøntsager.

Efterfølgende er 517 mennesker på markedet blevet testet, og 45 viste sig at bære rundt på virussen – uden at have symptomer.

Markedet er nu lukket og bevogtes af politifolk. Elleve tilstødende områder i Beijing er blevet underlagt strenge restriktioner med udgangsforbud, skriver BBC.

Medie: Virus fundet på skærebræt

Nu skal 10.000 ansatte på Xinfadi-markedet testes, meddeler myndighederne, og det samme skal alle, der har været på markedet på fornylig eller bor i distriktet lige omkring det.

Ifølge The Guardian skriver det statsejede medie Beijing News, at virus skulle være fundet på skærebrætter, der var brugt til at håndtere importeret laks. Informationen kommer fra bestyrelsesformanden for Xinfadi-markedet.

Det har fået store supermarkedskæder i Beijing til at fjerne hele lageret af laks, men forsyninger af andre slags fødevarer vil ikke blive påvirket, skriver kinesiske medier.

Mere end 4.600 mennesker i Kina er døde med coronavirus ifølge data fra Johns Hopkins University.