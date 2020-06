Foghs værtsrolle gør Danmark til centrum for nye stridigheder mellem Kina og Vesten

Fakta

Ét-Kina-politikken

Den såkaldte ét-Kina-politik betyder, at man som land anerkender, at der kun er ét Kina. Reelt medfører det, at man internationalt er med til at isolere Taiwan ved kun at have diplomatiske forbindelser med Kina og ikke med Taiwan.

Ét-Kina-politikken er en væsentlig bestanddel i forholdet mellem Kina og en lang række lande, heriblandt Danmark.

Mens Kina holder fast i, at Taiwan er en del af Folkerepublikken Kina, anser Taiwan sig selv for at være et selvstændigt kinesisk land. Kina har flere gange truet med at intervenere militært i Taiwan, og konflikten er potentielt en af de største trusler mod verdensfreden.

