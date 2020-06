Sveriges regering frygter at nordisk samarbejde lider skade

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, tror, at coronakrisen og den fortsatte isolation af Sverige kan skade forholdet mellem de nordiske lande.

Det siger hun til avisen Dagens Nyheter.

»Det har jeg en ægte uro for«, siger hun.

Danmark, Norge og Island vil mandag åbne hinandens grænser, men Sverige vil ikke være omfattet. Det sker med henvisning til de fortsat mange smittede og døde med coronavirus i Sverige. Norge tillader dog rejser til den svenske ø Gotland.

»De må jo træffe den beslutning, som de tror er vigtig for at beskytte deres medborgere«, siger Linde.

»Faktum er, at de har et meget mildere udbrud, end hvad vi har haft. Vi har forklaret dem, at vi har haft en meget regional udvikling«.

»I grænseområder ser det slet ikke ud som i Stockholm. Man kan jo se, at i København er der betydeligt flere døde og smittede end i Skåne«, siger hun.

Kan skabe sår

Den svenske regering har forsøgt at indgå regionale aftaler med nabolandene, men uden held konstaterer Linde.

Nu frygter hun, at 'det nordiske samarbejde vil blive påvirket negativt'. Det gælder i særdeleshed i grænseområderne.

»I flere regioner har man samarbejdet siden 1950'erne - og helt pludseligt bliver der rivalisering og hårde følelser mellem folk, hvor der (før) ikke var nogen grænse i det hele taget«, siger hun.

Linde siger, at hendes bekymring er, at 'det her skaber sår' i forholdet mellem de nordiske lande. At der nærmest har indfundet sig en stemning som ved en landskamp 'om den her virus'.

»Jeg kan være urolig for, hvor længe vi vil have disse sår«.

Det samlede dødstal i Sverige med coronavirus er søndag opgjort til 4.874. I de øvrige nordiske lande - inklusiv Finland - har der samlet været registreret 1175 coronadødsfald.

Norge åbner mandag også sine grænser for finske borgere.

Finland har haft færre smittede og døde med coronavirus end Danmark.

ritzau