Tegnell: Nu bærer Sveriges omstridte coronastrategi frugt

En lang række lande i Europa oplever i disse dage en markant stigning i antallet af nye smittetilfælde med coronavirus.

Men i Sverige, der tidligere har været hårdt ramt af pandemien, går det tilsyneladende den rigtige vej.

De seneste 14 dage er der således 'kun' registreret 22,2 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er der i Danmark registreret 48,5 smittede per 100.000 indbyggere i perioden, mens tallet i Norge lyder på 28,4.

Det fremgår af en opgørelse fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Der skal dog tages væsentlige forbehold over for tallene. Således er der stor forskel på, hvor mange personer de enkelte lande tester for coronavirus.

I flere sydeuropæiske lande ligger niveauet for antallet af nyregistrerede smittede langt over niveauet i Norden.

I Spanien er der registreret 279 smittede per 100.000 indbyggere de seneste 14 dage. Også Frankrig, Tjekkiet og Malta har registreret flere end 100 tilfælde per 100.000 indbyggere.

ECDC har lavet opgørelsen på baggrund af de enkelte landes nyregistrerede tilfælde i de 14 dage, der løber frem til 15. september.

22 ud af Europas 31 lande har i perioden haft højere smittetal end Sverige, fremgår det af opgørelsen.

Tegnell: Nu bærer strategien frugt

Statsepidemiolog Anders Tegnell forklarer over for det franske medie France24, at Sveriges omstridte coronastrategi nu bærer frugt.

»Vi har ikke en genopblussen af sygdommen, som mange andre lande har«, siger han.

»Til sidst vil vi se, hvad det vil betyde at have en mere bæredygtig strategi, som man kan opretholde i længere tid, i stedet for en strategi hvor man lukker ned, åbner op og lukker ned igen om og om igen«, tilføjer han.

I modsætning til andre lande har Sverige valgt en lempelig strategi under pandemien.

Skoler har således været åbne for alle elever under 16 år under krisen.

Også barer og restauranter har også holdt åbent, og myndighederne har heller ikke anbefalet af bruge mundbind.

