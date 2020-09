Ekspert: TikTok-salg er symbolsk sejr i techkrig mellem USA og Kina

Med over 2 milliarder downloads på verdensplan og en plads som den syvende mest brugte app i verden har TikTok cementeret sin position som en af verdens absolut populæreste apps. Den amerikanske præsident, Donald Trump, er dog ikke begejstret for den kinesiskejede app, som han mistænker for at misbruge amerikanske brugeres data, og han mener derfor, at den udgør en trussel mod amerikanernes sikkerhed.

Selv om Trump har brugt frygten for nationens sikkerhed som argument for sit frontalangreb på den kinesiskejede danse-app TikTok, så nedtoner en dansk ekspert den reelle sikkerhedsrisiko.

»Når Donald Trump taler med versaler mod TikTok, er der i høj grad tale om en symbolsk handling, som skal ses som en underbygning af, at Trump spiller på et had til kineserne«, siger Jeppe Teglskov Jacobsen fra Forsvarsakademiet.