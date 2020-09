Pensionsselskab sortlister Kina på grund af overgreb

Kinas overgreb mod menneskerettighederne i Hongkong og Xinjiang får nu for første gang et stort dansk pensionsselskab til at erklære landet for et styre, man ikke vil investere i. Fremover er den kinesiske stat sortlistet i AkademikerPension, der passer på opsparingen for 140.000 medlemmer.

»Vi vil ikke være et sted, hvor menneskerettigheder bliver brudt kontinuerligt«, siger Jens Munch Holst, der er direktør i AkademikerPension. »Vi har haft dem i sigte i ret lang tid, og det går kun én vej, og det bliver værre og værre«.

Selskabet, der denne måned skiftede navn fra MP Pension, vil nu sælge alle sine kinesiske statsobligationer og aktier i statsejede kinesiske selskaber. Tilsammen omtrent 400 millioner kroner.