Den tyske regering dropper den diplomatiske høflighed og langer direkte ud efter Thailands konge

Den thailandske konge, Maha Vajiralongkorn, opholder sig det meste af tiden i Tyskland, men det vækker ikke just begejstring i den tyske regering.

Torsdag valgte den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, at tilsidesætte al normal diplomatisk konduite for i stedet midt i den tyske forbundsdag at lange direkte ud efter kongen. Udenrigsministeren fastslog, at den tyske regering ikke bryder sig om, at kongen blander sig i thailandsk politik, samtidig med at han opholder sig i Tyskland.

»Vi har gjort det klart, at politik, der vedrører Thailand, ikke skal blive udført fra tysk grund«, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters og kom derefter med en klar advarsel: