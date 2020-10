Fransk politi undersøger eventuel forbindelse mellem drabsmand og vrede forældres video

Efter knivdrabet fredag eftermiddag på en 47-årig historielærer i Conflans-Sainte-Honorine uden for Paris efterforsker politiet en eventuel forbindelse mellem flere muslimske forældres trusler mod læreren og en 18-årig tjetjeners beslutning om at skære halsen over på læreren, der netop havde forladt skolen.

Politiet nåede hurtigt frem til gerningsstedet i et roligt villakvarter i byen. Den unge mand truede dem med kniven, hvorefter politiet, af frygt for at tjetjeneren bar et selvmordsbælte, uskadeliggjorde ham med flere skud.

Gerningsmanden forklarer i et tweet – som enten han selv eller andre har lagt ud på nettet – at han har ønsket at hævne Profeten.