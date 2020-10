»Forresten, så respekterer jeg virkelig meget den måde, du håndterer det her på«: Trump lød nærmest som en høflig skoledreng under tv-debat

Fakta

TV-debat

Nattens tv-debat mellem de to kandidater, 74-årige Donald J. Trump og 77-årige Joseph R. Biden, foregik i Nashville, Tennessee. De 6 hovedemner for den 1½ time lange debat var på forhånd fastsat som: At bekæmpe Covid-19, amerikanske familier, race i Amerika, klimaforandringer, national sikkerhed og til sidst lederskab.

Det er den sidste præsidentdebat efter at Trump afviste at deltage i den sidste og den derfor blev aflyst. Den anden skulle have været afholdt virtuel på grund af præsidentens corona-diagnose.

Efter den første kaotiske debat, hvor begge kandidater, men især præsident Trump, afbrød, har debat-komiteen fastsat en ny regel for den sidste debat: I de seks sektioner, der varer 15 minutte hver, har begge kandidat to minutter til at svare, mens den andens mikrofon er slukket.

