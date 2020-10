Nødbremse: Coronaen lukker Tyskland næsten helt ned

Allerede i mandags gik det op for mange tyskere, at coronaen vil gøre vinteren mørkere, end nogen havde vovet at forestille sig: Julemarkedet i Nürnberg blev aflyst. Det er et af de mest berømte julemarkeder i Tyskland, og folk kommer rejsende langvejsfra for at få et krus gløgg og en honningkage.

Kort efter meddelte også Augsburg, en anden stor by i Bayern, at julemarkedet er droppet. Det storstilede novemberkarneval i Köln glider ligeledes ud af kalenderen.

Og onsdag aften blev det hele så endnu mere dystert, da kansler Angela Merkel efter et langstrakt videomøde med lederne af de 16 tyske delstater meddelte, at Tyskland fra på mandag træder ind i et delvist lockdown. Politikerne kalder det en bølgebryder-nedlukning.