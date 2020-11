Søgsmål: Stater på stribe afviser Trumps søgsmål mod valget

Selv om anklagerne stadig fyger gennem luften fra Trumps lejr, er der ikke meget at komme efter i de søgsmål, som præsidenten indtil nu har forsøgt at rejse for at bremse optællingen af stemmer eller få optællingen til at gå om i det amerikanske valg.

Det fastslår juraprofessor Kim Wehle fra University of Baltimore, som i et indlæg i avisen The Atlantic gennemgår sagerne og beskyldningerne i en række stater.

»Hans (Donald Trumps, red.) truende udtalelser har fået mennesker over hele kloden til at spørge sig selv, om han kan få højesteret til at stoppe stemmeoptællingen. Svaret er ganske simpelt: Nej«, siger Kim Wehle. Der er ikke en lov, der tillader højesteret at blande sig i staternes optælling af stemmer, fastslår hun.