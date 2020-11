Moderate republikanere ønsker Biden tillykke

En af Donald Trumps forgængere som republikansk præsident nåede at komme ham i forkøbet. Søndag sendte George W. Bush sine lykønskninger til Joe Biden og hans vicepræsident, Kamala Harris, oven på gårsdagens afgørelse af det amerikanske valg.

»Jeg har lige talt med den valgte kommende præsident af USA, Joe Biden. Jeg sendte ham mine varme lykønskninger og takkede ham for den patriotiske tale, han leverede i går aftes (lørdag, red.), skriver George W. Bush, som også siger tillykke til Kamala Harris.

Dermed lever George W. Bush i modsætning til sin nuværende præsident op til den hævdvundne skik at taberen anerkender vinderen af et demokratisk valg. Og at forgængeren ønsker sin efterfølger succes - ikke mindst for det amerikanske folks skyld.