Analyse: Mens Joe Biden venter på nøglerne til Det Hvide Hus, er en fløjkrig brudt ud i hans eget parti

Der gik mindre end en uge, så var freden forbi. Eller som en avis formulerede det: »Våbenhvilen er ovre«.

Det er amerikansk politik, vi taler om. Og det med våbenhvilen handler i første omgang om en begyndende demokratisk fløjkrig, men den lurer også hos republikanerne. Begge partier har nemlig fået en del at tænke over efter sidste uges præsidentvalg.

Hos demokraterne var det New York-politikeren Alexandria Ocasio-Cortez, der med et par skarpe interviews med The New York Times (se artiklen her på siden) og CNN for alvor brød den demokratiske borgfred fra præsidentvalgkampen.