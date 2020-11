Britisk økonomi i rekordstor fremgang - men økonom ser skyer

Automatisk oplæsning

Den britiske økonomi slikkede sårene i juli, august og september.

Her steg landets bruttonationalprodukt (bnp) 15,5 procent fra andet kvartal. Det er den største kvartalsvise vækst nogensinde.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Det er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Baggrunden for fremgangen kommer dog på en billig baggrund. I andet kvartal var økonomi nemlig ramt af rekordstor modvind.

Her skrumpede den med omtrent 20 procent. Ifølge AFP er økonomien skrumpet tæt på ti procent under coronakrisen.

Udsigterne for den britiske økonomi er langtfra lyserøde. Det mener økonom Kim Blindbæk fra Sydbank.

Det skyldes blandt andet, at der igen er indført skrappe restriktioner. Alle ikke-nødvendige-butikker skal holde lukket.

»På mange måder minder den nye nedlukning om nedlukningen i foråret, der fik alvorlige konsekvenser for den britiske økonomi«.

»Vi vurderer, at den britiske økonomi vil lide endnu et tilbageslag i fjerde kvartal«, lyder det fra Blindbæk.

Brexit skaber usikkerhed

Den nye nedlukning vil dog ikke ramme lige så hårdt som i foråret. Det skyldes blandt andet flere hjælpepakker.

»De vil tage toppen af konsekvenserne«, lyder vurderingen.

Anders Christian Overvad, økonom fra Arbejdernes Landsbank, ser også skyer for den britiske økonomi.

Særligt brexit tåger. Og usikkerheden har også betydning for dansk økonomi.

»En hurtig afklaring er ikke kun i briternes interesse, men bestemt også i Danmarks interesse«.

»Vores relativt store samhandel med Storbritannien betyder nemlig, at vi er et af de EU-lande, der står til at blive hårdest økonomisk ramt, hvis brexit bliver en realitet«, skriver han i en kommentar.

EU og Storbritannien forhandler fortsat om det fremtidige forhold.

31. december udløber en overgangsperiode. Den blev parterne enige om for at kunne forhandle aftalerne på plads.

ritzau