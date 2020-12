Mere progressiv end Obama? Bidens økonomiske hold er nærmest amerikanske socialdemokrater

USA’s næste præsident, Joe Biden, har udpeget et hold af økonomiske ministre og rådgivere med flere kriseprøvede veteraner fra finanskrisen, der i mange år har talt for at lade staten spille en aktiv rolle i at pumpe gang i økonomien, øge arbejderes lønninger og mindske den stærkt stigende økonomiske ulighed.

Joe Biden har udset den 74-årige Janet Yellen til at blive finansminister. Yellen vil arve en pandemi, der har skabt voldsom arbejdsløshed og øget uligheden, og en økonomisk genopretning, der lige nu mister pusten. De gamle økonomiske hjælpepakker er ved at løbe ud, og de nye er blokeret i Senatet. Janet Yellens udtalelser og fortid tyder på, at hun vil presse på for nye store hjælpepakker. Hun har altid været fokuseret på genrejsning først og at tage sig at den offentlige gæld senere, siger Ernie Tedeschi, der er økonom ved finansanalysefirmaet Evercore ISI, til nyhedsmediet Business Insider.

Joe Bidens valg til de to centrale økonomiske råd indeholder også flere veteraner fra finanskrisen i 2008, som er kendt for at ønske en aktiv stat, der bekæmper ulighed og varmer økonomien op, så der kan blive tæt på fuld beskæftigelse, så lønningerne stiger, mens liberalistiske økonomer advarer mod faldende konkurrenceevne.