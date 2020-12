Valutaekspert i Nordea: Vores kunder leder efter nye markeder end det britiske

Det britiske pund svinger som et skib i et stormvejr, hver gang retorikken skærpes eller når en åbning for en aftale for Brexit åbenbarer sig i horisonten. Derfor har mange af Nordeas kunder kigget efter nye markeder til deres investeringer, siger valutaekspert om konsekvensen af et kommende Brexit.