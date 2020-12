Kina roser Danmark: Godt at Jeppe Kofod ikke mødtes med Hongkong-aktivist

Kina har fulgt nøje med i afsløringerne af Hongkong-aktivisten Ted Huis flugt til Danmark, og det har hjulpet på forholdet mellem Kina og Danmark, at Dannmark ikke har givet ham asyl eller anden opholdstilladelse, og at den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har afvist et møde med ham.

Meldingen kommer fra Lau Siu-kai, der reelt er talerør for den kinesiske topledelse, når det kommer til anliggender vedrørende Hongkong.

»Ted Hui snød sig til Danmark, og den danske udenrigsminister signalerede med sin afvisning af et møde med ham, at den danske regering ikke har ønsket at rode sig ud i problemer med Kina. Det vil blive opfattet som et godt signal i Beijing«, siger han.