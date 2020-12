Eksperter i USA anbefaler godkendelse af coronavaccine

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et ekspertudvalg under USA’s lægemiddelstyrelse, FDA, anbefaler godkendelse af coronavaccine fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udvalget stemte for nødgodkendelsen med 17-4 og vurderede, at fordelene ved at tage vaccinen opvejede risikoen for personer på 16 år og ældre.

FDA er ikke forpligtet til at følge udvalgets anbefalinger, men forventes at gøre det.

Den endelige beslutning ventes inden for få dage. Når den er på på plads, vil USA begynde levere millioner af vacciner, skriver nyhedsbureauet AP.





ritzau