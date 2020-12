USA's lægemiddelstyrelse godkender coronavaccine til nødbrug i USA

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har fredag lokal tid godkendt en coronavaccine fra selskaberne Pfizer og Biontech til nødbrug i USA.

Det annoncerer præsident Donald Trump i en video på Twitter natten til lørdag dansk tid.

Ifølge Donald Trump vil vaccinen blive uddelt inden for 24 timer.

Samtidig skriver The New York Times, der har talt med kilder tæt på beslutningen, at godkendelsen betyder, at millioner af sårbare amerikanere vil kunne begynde at modtage vaccinen inden for få dage.

The New York Times kalder FDA's nødautorisation 'et historisk vendepunkt' i en pandemi, der har kostet flere end 290.000 liv i USA.

Med tilladelsen bliver USA det sjette land i verden - efter Storbritannien, Canada, Mexico, Saudi-Arabien og Bahrain - til at godkende vaccinen fra amerikanske Pfizer og tyske Biontech.

Godkendelsen fra FDA kommer i kølvandet på en række ekstraordinære begivenheder fredag morgen i USA.

Blandt andet skulle stabschefen i Det Hvide Hus, Mark Meadows, fredag have lagt pres på chefen for FDA, Stephen Hahn, for at godkende vaccinen til nødbrug, inden dagen var omme.

Unavngivne kilder fortæller således til The Washington Post, at stabschefen har truet Hahn med fyring, hvis det ikke skete.

ritzau