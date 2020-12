»Nu må det være nok«: To ministre skal forklare sig om hårdt ramt fireårig og andre danske børn i syriske lejre

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og Justitsminister Nick Hækkerup (S) skal igen forklare regeringens beslutning om ikke at hente danske børn hjem fra fangelejre i Syrien.

Regeringens støtteparti Enhedslisten trækker de to ministre i hver deres samråd, efter at det blandt andet er kommet frem, at danske børn, heriblandt en 4-årig pige, lider af posttraumatisk stress (PTSD), adhd og autisme og ikke kan få behandling i Al-Roj-lejren, hvor de sidder tilbageholdt.

»Nu må det være nok. PTSD er mig bekendt alvorligt. Udenrigsministeren har sagt, at det kan komme på tale at hente børn hjem, hvis de er i risiko for at få alvorlige og varige mén. Jeg synes, at der nu er belæg for at hente flere hjem, og det vil jeg gerne høre, hvad Udenrigsministeren siger til«, siger Enhedslistens retsordfører Rosa Lund.