Biden dybt bekymret over omsiggribende hackerangreb

De seneste uger er der kommet navne på Joe Bidens ministerkandidater. Et erfarent, lidt kedeligt hold med et højt aldersgennemsnit og stor mangfoldighed. Politikens Jesper Thobo-Carlsen dækker amerikansk politik og har set nærmere på Joe Bidens ønskeseddel. Han svarer på, om det er en fordel for Biden at vælge nogle kedelige ministre, og hvorfor listen af kandidater har gjort flere demokrater sure.