Canada, Australien, Storbritannien og Sverige lægger pres på Danmark: Vi står fast over for Kina

Canada, Australien, Storbritannien og Sverige er blandt den gruppe lande, der internationalt har taget de hårdeste opgør med Kina, og over for Politiken understreger de fire landes regeringer nu vigtigheden af at turde gå op imod Kina.

»Det er en bydende nødvendighed, at demokratier som Canada og vores ligesindede partnere arbejder sammen om at beskytte de internationale regler, som har sikret stabilitet og velstand i årtier. Det er en udfordring, vi alle deler. Intet land vil kunne lykkes alene«, siger Christelle Chartrand, der er talsperson for det canadiske udenrigsministerium.

Hun kalder Canadas forhold til Kina for »komplekst«, men fremhæver, at Canada står ved sine holdninger med »øjnene vidt åbne«.