SSI: Rejsende fra Storbritannien udgør ikke betydende risiko

Rejsende fra England, hvor mere smitsom coronavirus er fundet, udgør ikke »betydende risiko for folkesundheden i Danmark«, så længe de overholder anbefalingerne om isolation og test ved ankomst.

Sådan lyder vurderingen fra Statens Serum Institut (SSI) i en risikovurdering, som Ritzau har set.

I Danmark er der allerede fundet ti tilfælde af virusset, oplyser SSI, der hidtil har oplyst om ni tilfælde. SSI vurderer, at virusvarianten sandsynligvis er i cirkulation i en række lande, hvor den bare ikke er opdaget endnu.

Vurderingen er dateret til søndag – dagen før at regeringen besluttede at forbyde passagerfly fra Storbritannien at lande i Danmark i foreløbigt 48 timer.

Selv om det vurderes svært at lave tiltag direkte målrettet mod en enkelt virusvariant, kan man ifølge SSI som et forsigtighedsprincip vælge at begrænse flyvninger mellem Danmark og Storbritannien.

SSI vurderer desuden, at man kunne kræve test af alle indrejsende fra Storbritannien i lufthavne og efterfølgende analysere prøverne for den nye variant af coronavirus.

De engelske sundhedsmyndigheder har vurderet, at virusvarianten er op mod 70 procent mere smitsom. Men den skulle ikke føre til mere alvorlige sygdomsforløb.

»Vi har ikke endnu i Danmark set tegn på, at denne stamme er mere alvorlig eller mere smitsom, men vi følger udviklingen i denne stamme tæt«, skriver SSI.

Kan være op til 50 tilfælde i Danmark

I Danmark er de 10 tilfælde af den pågældende virusvariant fundet fra 14. november til 3. december.

Tallet kan dog være fire eller fem gange højere, fordi Statens Serum Institut kun analyserer omkring 5.000 positive coronatest om ugen for andre varianter af virusset.

Ifølge SSI er det generelt svært at lave tiltag, der beskytter mod enkelte varianter af virusset.

»Det vil sige, at smittespredning med nye stammer primært skal forebygges med de generelle tiltag som afstand, håndhygiejne, blive hjemme ved sygdom, test og kontaktopsporing«.

»Hvis nye stammer med alvorligt potentiale opstår i særligt afgrænsede geografiske områder, kan nedlukning af samfundet forebygge smittespredningen«, skriver SSI.

Ud over Danmark er der også fundet tilfælde af den nye virusvariant i Holland, Belgien og Italien, oplyser Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

ECDC opfordrer landene i Europa til at sørge for at analysere positive coronaprøver for den nye variant og indberette, hvis der findes yderligere tilfælde. Samtidig skal myndighederne sørge for, at alle, der har været tæt på personer smittet med den nye variant, bliver testet. Det samme bør personer, der har rejst i områder, hvor den nye variant er fundet.