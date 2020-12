Medie: EU har dummet sig og ikke bestilt vacciner nok

Det halter med at få nok at de eftertragtede vacciner mod covid-19 til Europa, fordi EU har købt for sent, for lidt og fra de forkerte producenter. Det viser nye oplysninger, som journalister ved det tyske medie Der Spiegel har afdækket.

Mens Trump-administrationen har sørget for, at landet har 20 millioner vacciner de kommende uger og USA forventer at have vaccineret 100 millioner amerikanere ved slutningen af marts, ser det anderledes nedslående ud i Tyskland.

Her vil der formentlig kun være 400.000 doser vacciner til den første runde vaccinationer, og det er først til marts, at landet får de næste 11-13 millioner vacciner. Det svarer til op mod 15 procent af den tyske befolkning, men skal vaccinerne bremse epidemien, skal 60 til 70 procent af befolkningen vaccineres.