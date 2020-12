Jeppe Kofod: Handelsaftale er en julegave til briterne og EU

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Aftaleudkastet mellem EU og Storbritannien er den bedste julegave, som parterne kan give til hinanden efter mange måneder med lange og svære forhandlinger.

Det skriver Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), på sociale medier torsdag, efter at Storbritannien og EU juleaftensdag er nået til enighed om en aftale om det fremtidige forhold.

»Vi er uløseligt forbundne af historie, familie, venskaber og handel. Vi vil nu granske aftaleudkastet. Danmark har fra start ønsket en fair, fornuftig og fremtidssikret aftale«, skriver han på Twitter.

»Det er meget positivt, at forhandlerne er nået til enighed«.

Han understreger, at forhandlingerne drejer sig om at gøre forholdet mellem EU og Storbritannien mindre tæt, da briterne har valgt at forlade EU.

Men skilsmissen bliver mindre slem af, at der bliver indgået en aftale, mener Jeppe Kofod.

»Uanset hvordan vi vender og drejer det, så må jeg sige, at Brexit vil betyde bøvl, begrænsninger og bureaukrati. Brexit vil betyde tab på begge sider af vandet«, skriver han på Facebook.

»I sidste ende handler det om helt almindelige danskeres job. Folk i fødevareerhvervene, transportsektoren, grøn omstilling. Cirka 60.000 danske arbejdspladser er knyttet til eksporten til det britiske marked. Det er gode, ærlige job på fair vilkår. Dem skal vi passe på«.

Han vil nu gå i gang med at nærlæse aftaletekstens cirka 2000 sider. For djævlen kan ligge i detaljen, understreger han i et opslag på Twitter.

I sidste ende håber han, at alle parter vil kunne sige god for aftalen, når de har gennemlæst aftaleteksten, så den vil kunne træde i kraft 1. januar.

Det britiske underhus ventes at kunne stemme om aftalen 28. december, blot tre dage inden at Storbritannien forlader EU-regler.

Derudover skal EU-landene og EU-Parlamentet godkende aftalen. Det ventes, at aftalen vil kunne få midlertidig virkning fra 1. januar, da EU-Parlamentet muligvis først vil stemme om den efter nytår.

ritzau