Britiske myndigheder blåstempler endnu en coronavaccine

Den britiske lægemiddelstyrelse (MHRA) har givet grønt lys til at anvende den coronavaccine, der er udviklet af The University of Oxford og AstraZeneca, skriver flere medier, herunder Sky News.

Vaccinen fra britiske The University of Oxford og britisk-svenske AstraZeneca er den anden coronavaccine, der er blevet godkendt til brug i Storbritannien. Også en vaccine fra Pfizer og BioNTech er tidligere blevet blåstemplet af MHRA.

Vaccinen fra The University of Oxford og AstraZeneca bærer navnet AZD1222. Den har tidligere vist at have en effektivitet på op mod 90 procent i forhold til at forhindre smitte med coronavirus. Dermed har den vist sig at være næsten lige så effektiv som vaccinerne fra Pfizer og BioNTech samt Moderna, der ligeledes har udviklet sin egen vaccine.

Johnson jubler

På Twitter udtrykker den britiske premierminister, Boris Johnson, glæde over, at briterne nu kan begynde at vaccinere mod corona med endnu en vaccine.

»Det er i sandhed fantastiske nyheder - og en triumf for britisk videnskab - at vaccinen fra The University of Oxford og AstraZeneca er godkendt til brug. Vi vil nu arbejde på at vaccinere så mange mennesker så hurtigt som muligt«, skriver premierministeren i sit tweet.

Storbritannien har bestilt 100 millioner doser af den nu godkendte vaccine, skriver Sky News. Flere hundredtusinder briter er allerede blevet vaccineret med den første dose af vaccinen fra Pfizer og BioNTech. Man bliver anbefalet at modtage to doser for at få den størst mulige beskyttelse mod coronavirussen.

Herhjemme er man også begyndt at vaccinere borgere. Frem til tirsdag morgen havde i alt 6.775 personer fået den første af to doser coronavaccine. Det svarer til, at 0,12 procent af befolkningen er i gang med at blive vaccineret. I Danmark bliver borgere også vaccineret med vaccinen fra Pfizer og BioNTech.

