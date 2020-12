Katastrofe i Norge: »Jeg stod og spekulerede på, om der ikke skulle være et rækkehus her«

Øyvind Gjeldrum på 68 år vågnede ved et brag om natten i hans datters hus, hvor han passede sit barnebarn. Så gik strømmen, og kort efter kom naboen stormende ind og råbte, at de skulle forlade huset. Han er vant til at arbejde under pres i sygevæsenet, og fik hurtigt men roligt klædt barnebarnet på, inden de løb ud. Imens mærkede de tre store skælv, og da de åbnede døren var udsigten forandret:

»Jeg stod og spekulerede på, om der ikke skulle være et rækkehus her. Jeg kiggede forsigtigt ned i krateret, hvor jeg så hustage 20 meter nede i hullet«, lød det fra Øyvind Gjeldrum til det norske medie Verdens Gang.

Sådan forløb evakueringen for to af de i alt 700 evakuerede i byen Ask, der ligger 20 kilometer nordøst for hovedstaden Oslo.