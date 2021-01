Trump er svækket, og pludselig rejses spørgsmålet, om han stadig styrer partiet

Indtil 6. januar 2021 var der ikke nogen republikaner med ambitioner om at blive præsident i 2024, der skulle nyde noget af at komme på tværs af Donald Trump og hans magtfulde MAGA-hær. Uanset hvad Trump gjorde, så bakkede de op eller klappede i. Dagen inden – 5. januar – pralede præsidentens søn Donald Trump Jr. med, at »det her er Donald Trumps republikanske parti«.

Det ændrede sig onsdag. Nu strides republikanerne med sig selv om, hvorvidt de skal gøre op med Donald Trump. Stadig flere lægger afstand. Hans gamle kritikere vejrer morgenluft og opfordrer til at bryde med Donald Trump.

Da præsidenten efter otte ugers grundløs modstand mod at erkende sit valgnederlag tog det ekstreme skridt at prøve at true partifællerne til at stoppe Kongressens officielle bekræftelse af Joe Bidens valg, sagde den ultraloyale vicepræsident Mike Pence til sidst fra. Det samme gjorde den magtfulde formand for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell.

Da Trump med krigerisk retorik derefter opfordrede sine støtter til at marchere mod Kongressen, og en pøbel tiltvang sig adgang og tvang politikerne til at gemme sig, overskred han en grænse, lader mange andre nu forstå.

Stående midt i kaosset efter besættelsen, som kostede fem mennesker, derunder en politibetjent, livet, sagde det republikanske medlem af Repræsentanternes Hus Fred Upton til avisen The Washington Post, at han efter i dag går ind for at bryde båndene til Donald Trump.