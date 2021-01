Den Store Løgn: The Governator bruger sin barndom i Østrig og sit Conan-sværd til at advare mod Trumps store løgn – og han er ikke den eneste

Det er på samme tid meget personligt og stærkt politisk, når Arnold Schwarzenegger bruger det Østrig knækket af nazismens løgne, som han voksede op i, til at advare mod Donald Trump og hans løgn om, at valgsejren blev stjålet fra ham.

Dengang i 1940’erne og 1950’erne kom Arnolds far et par gange om ugen fuld hjem og råbte og slog, fortæller han i en video. Det samme gjorde fædrene inde hos naboerne. De var knækkede af det, de havde set og gjort, og af de løgne, som lå bag det hele, fortæller han.

»Min far og vores naboer blev også ført på vildspor med løgne, og jeg ved, hvor den slags fører hen«, siger den tidligere actionfilmstjerne og republikanske guvernør for Californien.

I dag i USA har præsident Trump »forsøgt et kup ved at lede folk på vildspor med løgne«, siger Arnold Schwarzenegger. Det kulminerede onsdag i sidste uge i et voldeligt stormløb mod Capitol i USA, hvor fem mennesker mistede livet. Arnold Schwarzenegger sammenligner de smadrede vinduer på Capitol Hill med krystalnatten i Tyskland, hvor nazisternes tæskehold smadrede jødisk ejendom over hele landet. Den højreradikale gruppe Proud Boys, som Donald Trump før valget bad om at være »stand by«, er nutidens svar på nazisternes tæskehold, siger Arnold Schwarzenegger.

På videoen sidder Arnold Schwarzenegger ved et stort skrivebord foran det amerikanske og det californiske delstatsflag. Han er iført, hvad der ligner en uniformsskjorte, der står åben over hans brede bryst, som om den ikke kan andet. Foran ham ligger et sværd fra filmserien ’Conan’ fra 1980’erne. Arnold Schwarzenegger siger, han ikke mener, at USA er i fare for at ende som Tyskland i 1930’erne. Han kalder ikke Trump for nazist. Han taler om deres løgne og løgnene i dag.