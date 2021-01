Færdig politichef: Jeg bad om hjælp seks gange før kongresuro

Folk med ansvar for sikkerheden i både Repræsentanternes Hus og Senatet afviste anmodninger om at kalde Nationalgarden ind som støtte forud for stormløbet mod Kongressen onsdag i sidste uge.

Det siger politichef Steven Sund i et interview med avisen Washington Post.

Steven Sund er lidt endnu chef for Capitol Police, som er politistyrken i USA’s Kongres. Han træder tilbage per 16. januar efter urolighederne.

Ifølge politichefen afviste hans overordnede at bede Nationalgarden om hjælp, selv om politiets efterretninger pegede på, at flere end ventet ville dukke op til demonstrationer nær Kongressen.

Steven Sunds udtalelser går imod de meldinger, der hidtil er kommet fra afdelinger i regeringen. Her har meldingen lydt, at de kunne have afsat flere folk til at beskytte Kongressen - men angiveligt havde ingen bedt om det.

Sund siger til Washington Post, at han ønskede, at Nationalgarden skulle være standby, så den hurtigt kunne hjælpe, hvis der skulle blive brug for det.

Ifølge politichefen blev hans anmodning om hjælp afvist seks gange.

»Hvis vi havde haft Nationalgarden, kunne vi have holdt stand længere tid, så flere betjente kunne være nået frem«, siger han.

Har fået voldsom kritik

Nationalgarden i Washington D.C. blev under uroen indsat. Men det var altså først, efter at Trump-tilhængere havde tvunget sig ind i selve Kongressen.

Steven Sund meddelte sin fratræden, efter at formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, havde ringet til ham og bedt ham om at træde tilbage.

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, har tidligere været ude at sige, at han mener, at folkemængden i Washington D.C. ville være blevet behandlet værre af politiet, hvis de havde været sorte og eksempelvis demonstreret for bevægelsen Black Lives Matter.

I det hele taget har politiet fået voldsom kritik for sin ageren, da uromagerne stormede kongresbygningen. Men Sund går altså i interviewet med Washington Post i rette med kritikken.

Han har tidligere forklaret, at politiet havde forberedt sig på en demonstration for ytringsfrihed, og at det ikke forventede det voldelige angreb.

Han sagde videre, at optøjerne var ulig noget andet, han havde oplevet i sine 30 år i politiet.

ritzau