Human Rights Watch: Trump har været en katastrofe for menneskerettighederne

En ny præsident Biden bliver ikke nødvendigvis den universalløsning, man kunne drømme om efter fire års erodering af menneskerettighederne under Donald Trump.

Sådan lyder det fra Kenneth Roth, som er direktør for menneskeretsorganisationen Human Rights Watch, der i dag offentliggør sin årsrapport for, hvordan det stod til med menneskerettighederne globalt i 2020.

»USA har et troværdighedsproblem, og det vil være naivt at se Bidens præsidentskab som en universalløsning. I forhold til menneskerettighederne er der store sving frem og tilbage, hver gang, der kommer en ny præsident, og Biden skal finde ud af, hvordan han kan sikre et mere vedvarende forpligtelse til menneskerettighederne«, siger Roth.

Rapporten er ikke opløftende læsning, når det gælder synet på USA under Trump. Human Rights Watch konkluderer, at den republikanske præsident har været »en katastrofe for menneskerettighederne«, og organisationen peger på adskillige temaer både hjemme i USA og i udlandet: