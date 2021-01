Trumps eftermæle: Hans præsidentbibliotek kan komme til at koste milliarder

George W. Bush har et. Det samme har Bill Clinton, Ronald Reagan, Richard Nixon og andre tidligere amerikanske præsidenter. Obama får et.

Et bibliotek i deres navn. En institution, der rummer arkiverne fra den forhenværende statsleder og samtidig fungerer som et museum for den politiker, de er rejst til ære for. Og ikke mindst et bibliotek, som byer kæmper om at få den ære at huse.

Sådan et skal den netop fratrådte Donald Trump vel også have. Men spørgsmålet er, om nogen vil have et bibliotek for den meget omstridte præsident liggende i deres by eller region.

Han er gået i gang med at samle midler og har ifølge Washington Post bedt sine støtter om at donere penge til projektet.

Trump selv foreslår et byggeri med et prisskilt på den anden side af 10 milliarder. Det er penge, han angiveligt håber at kunne indsamle gennem mindre pengegaver fra sin store vælgerskare. Han fik over 70 millioner stemmer ved valget og forventer, at det kan lade sig gøre at rejse midler til biblioteket via mange mindre donationer fra sine tilhængere og fra partidonorer.