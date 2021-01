Mindst 32 mister livet i dobbelt selvmordsangreb i Bagdad

Mindst 32 har mistet livet i et dobbelt selvmordsangreb i Bagdads handelsdistrikt torsdag morgen.

Det oplyser militær- og regeringskilder i den irakiske hovedstad ifølge nyhedsbureauerne dpa og AFP.

Yderligere omkring 110 er blevet såret under angrebene.

Bagdad har ellers været forskånet for den slags angreb de seneste mange måneder.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at det er det første store selvmordsangreb i Bagdad i tre år.

En talsmand for det irakiske militær oplyser ifølge dpa, at de to selvmordsbombere detonerede deres bomber, mens de blev jagtet af sikkerhedsstyrker.

Angrebet fandt sted ved et stort marked ved Tayaran-pladsen.

Marked er før blevet angrebet

Markedet var fyldt med mennesker, efter at byen har været lukket ned i næsten et år på grund af udbruddet af coronavirus. Et øjenvidne til stede nær pladsen beskriver hændelsen til Reuters.

»En kom og faldt til jorden og begyndte at beklage sig med, at han havde ondt i maven. Så trykkede han på detonatoren i sin hånd. Bomben sprang øjeblikkeligt«.

»Folk blev sprunget i luften«, siger øjenvidnet, der ikke ønsker at oplyse sit navn.

Selvmordsangreb var en gang nærmest en daglig hændelse i Iraks hovedstad. Men det er stilnet af de senere år, efter at Islamisk Stat blev besejret i 2017.

Forsvarschef Kadhim Salman oplyser, at det muligvis er Islamisk Stat, som står bag angrebet.

Torsdagens angreb fandt sted på samme marked, som blev ramt af det seneste store angreb i Bagdad. Det skete i januar 2018, hvor 27 personer blev dræbt.

ritzau