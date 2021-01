USA har fået sin første Andenherre, der må tage prisen som den sødeste ægtemand på Twitter

Før han blev berømt for sit ægteskab med den amerikanske vicepræsident Kamala Harris, skabte Douglas Emhoff ofte selv overskrifter som den barske advokat, han er. Hans måske største sejr i en retssal handlede om et andet velkendt ansigt: en lille charmerende hund ved navn Taco Bell Chihuahua, der reklamerede for fastfoodkæden af samme navn.

Som ekspert i ophavsret repræsenterede Emhoff Taco Bells reklamebureau TBWA, der stod for en lang række annoncer og indslag med den lille vimse hund, der ustandseligt udbrød: »Jeg elsker Taco Bell«. Men et andet reklamebureau mente, at det var dem, der oprindeligt havde opfundet hunden, og anlagde sag mod kæden, der blev dømt til at betale, hvad der svarer til 280 mio. kr. til det forurettede bureau. Taco Bell forsøgte at smøre regningen af på TBWA, men Emhoff vandt sagen for sin klient under enorm mediebevågenhed.

I dag kan Emhoff ikke blot bryste sig af at være gift med USA’s første kvindelige vicepræsident, der oveni købet er sort. Han er selv blevet landets første andenherre på posten, en titel, han har taget til sig med stor glæde på sin twitterkonto.