Putin er i klemme mellem unge TikTok'ere og en ny generation af stærke kvinder

Alina er angiveligt 16 år og fra den russiske by Jaroslavl. Og så er hun et fænomen. Et fænomen på det sociale medie TikTok, hvor man lige nu kan se en video, hvor hun springer op på katederet i sit klasselokale og opsætsigt fjerner et portræt af Ruslands præsident Putin.

Men hun er ikke den eneste teenager eller unge kvinde, der på denne måde har taget TikTok – hidtil mest kendt for fjas, karaokesang og teenagedans – i brug som et politisk våben i de gryende protester mod Ruslands leder i mere end tyve år.

En anden er en ung kvinde med TikTok-navnet @Neurolera, der har gode råd til russere, der bliver taget af politiet ved Putin-kritiske demonstrationer: Lad som om, at I er amerikanere!