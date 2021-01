Biden ændrer Trumps forbud mod transpersoner i militæret

USA’s præsident, Joe Biden, har omgjort en omstridt regel, som hans umiddelbare forgænger, Donald Trump, fik indført.

Biden vil igen tillade, at transpersoner kan gøre tjeneste i USA’s militær. Det meddeler Det Hvide Hus mandag.

»Præsident Biden mener, at kønsidentitet ikke bør være en hindring for militærtjeneste, og at Amerikas styrke findes i dets mangfoldighed«, meddeler Det Hvide Hus.

»At tillade alle kvalificerede amerikanere at tjene deres land i uniform er bedre for militæret og bedre for landet, fordi en inkluderende styrke er en mere effektiv styrke. For at sige det enkelt er det den rigtige ting at gøre, og det er i vores nationale interesse«, hedder det i meddelelsen.

I 2016 tillod daværende præsident Barack Obama, at transpersoner kan være en del af USA’s væbnede styrker.

Året efter meddelte Trump i et tweet, at han ville forbyde dem adgang.

Trump-administrationen argumenterede for, at det vil være ’for stor en risiko for militærets effektivitet’ at tillade transpersoner i militæret.

Under valgkampen sidste år lovede Biden, at han som noget af det første ville ændre Trumps regel.

Hos Human Rights Campaign vækker beslutningen glæde.

»Verdens største militær vil igen sætte beredskab højere end fordomme og kvalifikationer højere end diskrimination«, siger organisationens formand, Alphonso David.

Da forbuddet trådte i kraft i april 2019, anslog Pentagon, at der var 9000 transkønnede blandt de 1,3 millioner, der tjener i USA’s militær.

En transperson kan eksempelvis være en, der er født som mand, men identificerer sig som kvinde. Nogle gennemgår en kønsskifteoperation og får hormonbehandling, mens andre ikke gør.

